AGOSTO DOURADO

MS supera meta da OMS e destaca importância da amamentação

Estado alcançou 63% de prevalência de amamentação exclusiva até os seis meses de vida, meta da OMS é de 50%

Karina Anunciato

A rede de apoio é fundamental para garantir uma amamentação efetiva (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
Mato Grosso do Sul tem um bom motivo para comemorar neste Agosto Dourado, mês dedicado à valorização e incentivo ao aleitamento materno. Em 2024, o estado alcançou 63% de prevalência de amamentação exclusiva até os seis meses de vida, ultrapassando a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 50% até 2025.

O resultado mostra que MS está no caminho certo quando o assunto é promover saúde desde os primeiros dias de vida. Mas, segundo especialistas, o sucesso da amamentação não depende só da mãe: envolve o apoio da família, dos profissionais de saúde, das políticas públicas e da sociedade como um todo.

A meta superada é motivo de orgulho, mas ainda temos muitos desafios. Em 2025, a campanha vai reforçar a criação de ambientes acolhedores para que mães se sintam seguras e apoiadas para amamentar — em casa, no trabalho e em qualquer lugar”, afirma Liliane Rodrigues, referência técnica em aleitamento materno da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Entre os principais fatores que influenciam a amamentação estão a licença-maternidade, o suporte dos serviços de saúde, a rede de apoio familiar e a existência de espaços adequados para amamentar ou armazenar o leite.

Por que a amamentação é tão importante?

De acordo com a OMS, o leite materno é o alimento mais completo para os bebês nos primeiros seis meses. Ele ajuda a proteger contra infecções respiratórias, diarreia, obesidade e outras doenças, além de fortalecer o sistema imunológico e contribuir para o desenvolvimento cognitivo.

E os benefícios vão além do bebê: a amamentação também faz bem para a saúde da mulher, ajudando na recuperação pós-parto e reduzindo o risco de câncer de mama e ovário.

Ipê-branco, símbolo da campanha em MS

O Agosto Dourado é celebrado nacionalmente desde a criação da Lei Federal nº 13.435/2017. Em Mato Grosso do Sul, o ipê-branco foi escolhido como símbolo da campanha — uma árvore que floresce nesta época do ano e representa o ciclo de renovação da vida.

A campanha estadual deve ganhar força em 2025, com ações em todo o estado para orientar, acolher e promover o aleitamento materno como uma escolha natural, saudável e protegida por todos.

