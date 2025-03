MS tem calor de quase 40°C e possibilidade de chuvas intensas

Mesmo após a onda de calor, que atingiu Mato Grosso do Sul de 3 a 9 de março, o estado segue com temperaturas elevadas nesta segunda-feira (10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todos os municípios estão com aviso de perigo potencial de chuvas intensas e alguns devem registrar máxima próxima aos 40°C.

Esse é o caso de Três Lagoas, onde, segundo o Inmet, os termômetros devem bater a casa dos 38°C. Para os períodos da manhã e tarde, a previsão é de ventos fracos e muitas nuvens no céu, à noite o cenário muda e devem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No Sul do estado, Dourados deve ter máxima de 35°C com muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada durante o período da manhã. Para os períodos da tarde e noite são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O cenário deve ser o mesmo em Corumbá, na região pantaneira, durante a tarde e noite, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já pela manhã, muitas nuvens no céu e chuva isolada. A máxima também deve ser de 35°.

Em Coxim, no norte do estado, a máxima deve ser de 34°C, com previsão de chuva e trovoadas isoladas no período da noite, pela manhã e tarde, céu aberto; em Campo Grande, a máxima deve ser de 33°C com previsão de muitas nuvens no céu com possibilidade de chuva isolada pela manhã, para os períodos da tarde e noite estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, a máxima deve chegar aos 32°C. A previsão é de manhã com muitas nuvens no céu e chuva isolada. Para os períodos da tarde e noite estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.