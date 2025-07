Mudança na circulação viária será realizada em duas ruas do bairro Bela Vista

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), anuncia uma importante mudança na circulação viária da cidade. A partir do início da próxima semana, mais um trecho das ruas Eurídice Chagas Cruz e Egídio Thomé, ambas localizadas no bairro Bela Vista, passarão a operar em sentido único.

A rua Eurídice Chagas Cruz terá seu fluxo direcionado exclusivamente no sentido centro-bairro em toda a sua extensão a partir da avenida Fillinto Muller sentido ao Colégio Objetivo. Já a rua Egídio Thomé mudará para o sentido bairro-centro, partido do Colégio Objetivo até a avenida Fillinto Muller. Essas alterações visam otimizar a fluidez do trânsito e, principalmente, reforçar a segurança de motoristas e pedestres que frequentam a região.