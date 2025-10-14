Veículos de Comunicação
Início RCN 67

Nova Andradina

Mulher condenada por estupro de vulnerável no RS é presa em MS

Kátia Kuratone

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina prendeu, na manhã desta terça-feira (14), uma mulher por estupro. (Divulgação/PCMS)

Uma mulher condenada por estupro de vulnerável, que tinha um mandado de prisão definitiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Lajeado, no Rio Grande do Sul, foi presa por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina, na manhã desta terça-feira (14).

A sentença, já transitada em julgado, determinou uma pena de 22 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

A captura ocorreu em uma residência na Vila Santo Antônio, após diligências realizadas pela equipe da DAM com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Lajeado (Deam).

Após a prisão, a condenada foi levada à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhada à unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
 

