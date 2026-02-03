Veículos de Comunicação
Início RCN 67

PINGA CIÚMES E FACADA

Mulher é presa após esfaquear marido por ciúmes no São João

Segundo o boletim de ocorrência a briga que terminou em facadas teria sido causada por cachaça e ciúmes

Alfredo Neto

Apesar da grande quantidade de sangue perdido, vítima estaria fora de perigo e foi levado para à UPA: Alfredo Neto/RCN67
Apesar da grande quantidade de sangue perdido, vítima estaria fora de perigo e foi levado para à UPA: Alfredo Neto/RCN67

Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (2) após esfaquear o companheiro durante uma briga em uma residência localizada no bairro São Jorge, em Três Lagoas (MS). O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após informações de que uma mulher teria atingido o marido com golpes de faca. No local, os policiais encontraram a vítima caída em frente à residência, apresentando intenso sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames complementares. Conforme o registro policial, a vítima sofreu duas lesões na região do rosto, sendo uma próxima ao olho e outra no nariz.

A autora ainda estava no local no momento da chegada da polícia e foi detida. Segundo os militares, foi necessário o uso de algemas devido ao estado de agitação da mulher, com o objetivo de preservar a integridade da equipe policial e de terceiros.

Ainda conforme relato da vítima, o casal convivia junto há cerca de seis anos e, antes do ocorrido, ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas. A agressão teria ocorrido após uma crise de ciúmes, quando a mulher se apossou de uma faca e desferiu os golpes.

A faca utilizada no crime foi localizada dentro da residência e apreendida. A autora foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

