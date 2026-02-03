Mulher é presa após esfaquear marido por ciúmes no São João

Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (2) após esfaquear o companheiro durante uma briga em uma residência localizada no bairro São Jorge, em Três Lagoas (MS). O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após informações de que uma mulher teria atingido o marido com golpes de faca. No local, os policiais encontraram a vítima caída em frente à residência, apresentando intenso sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames complementares. Conforme o registro policial, a vítima sofreu duas lesões na região do rosto, sendo uma próxima ao olho e outra no nariz.