Mulher é presa após esfaquear marido por ciúmes no São João

Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (2) após esfaquear o companheiro durante uma briga em uma residência localizada no bairro São Jorge, em Três Lagoas (MS). O caso foi registrado como tentativa de homicídio.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após informações de que uma mulher teria atingido o marido com golpes de faca. No local, os policiais encontraram a vítima caída em frente à residência, apresentando intenso sangramento.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames complementares. Conforme o registro policial, a vítima sofreu duas lesões na região do rosto, sendo uma próxima ao olho e outra no nariz.
A autora ainda estava no local no momento da chegada da polícia e foi detida. Segundo os militares, foi necessário o uso de algemas devido ao estado de agitação da mulher, com o objetivo de preservar a integridade da equipe policial e de terceiros.
Ainda conforme relato da vítima, o casal convivia junto há cerca de seis anos e, antes do ocorrido, ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas. A agressão teria ocorrido após uma crise de ciúmes, quando a mulher se apossou de uma faca e desferiu os golpes.
A faca utilizada no crime foi localizada dentro da residência e apreendida. A autora foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.