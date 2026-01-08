Veículos de Comunicação
Mulher encontrada morta no Jardim Oiti é identificada; caso segue sob investigação

Tudo indica se tratar de um crime provocado pela própria vítima

Alfredo Neto

Tudo segue confuso mas até o momento depoimentos indicam se tratar de um alto extermínio: Divulgação
Foi identificada como Flávia Brito dos Santos, de 43 anos, a mulher encontrada morta sobre uma calçada no bairro Jardim Oiti, na tarde de terça-feira (6), em Três Lagoas.

De acordo com o laudo do Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), a causa da morte foi asfixia mecânica por enforcamento. Conforme informações apuradas pela reportagem, uma amiga de Flávia, usuária de drogas, relatou que, durante a manhã do mesmo dia, a vítima teria feito ligações em estado de desespero, afirmando que pretendia tirar a própria vida.

As chamadas teriam sido feitas a partir do telefone de um terceiro.Após a confirmação da morte, policiais civis da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), com apoio do delegado da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), realizaram a detenção do proprietário do celular utilizado por Flávia antes do óbito e também localizaram a amiga citada no caso.

Em depoimento na delegacia, o dono do aparelho afirmou que Flávia foi até sua residência em estado de forte abalo emocional e pediu o celular emprestado. Ainda segundo ele, algum tempo depois, a mulher teria atentado contra a própria vida.

Assustado com a situação, o homem relatou que arrastou o corpo até a calçada onde posteriormente foi encontrado por moradores, que acionaram os serviços de emergência.O caso segue sob investigação e em segredo de Justiça.

A Polícia Civil informou que não irá se manifestar oficialmente no momento, porém fontes confirmaram à reportagem os fatos descritos.

