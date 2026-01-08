Mulher encontrada morta no Jardim Oiti é identificada; caso segue sob investigação

Foi identificada como Flávia Brito dos Santos, de 43 anos, a mulher encontrada morta sobre uma calçada no bairro Jardim Oiti, na tarde de terça-feira (6), em Três Lagoas.

De acordo com o laudo do Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), a causa da morte foi asfixia mecânica por enforcamento. Conforme informações apuradas pela reportagem, uma amiga de Flávia, usuária de drogas, relatou que, durante a manhã do mesmo dia, a vítima teria feito ligações em estado de desespero, afirmando que pretendia tirar a própria vida.

As chamadas teriam sido feitas a partir do telefone de um terceiro.Após a confirmação da morte, policiais civis da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), com apoio do delegado da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), realizaram a detenção do proprietário do celular utilizado por Flávia antes do óbito e também localizaram a amiga citada no caso.