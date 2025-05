Mulher morre após carro bater em capivara e colidir com coqueiro na BR-163

Uma mulher de 38 anos morreu na madrugada deste domingo (11), Dia das Mães, após um grave acidente na BR-163, em Douradina, Mato Grosso do Sul. Segundo informações, o carro em que ela estava colidiu com uma capivara e, em seguida, bateu em um coqueiro às margens da rodovia

A vítima, identificada como Carmem Luce Pimentel Castro, era passageira de um Chevrolet Prisma conduzido por seu marido, Alexsandro Castro, de 33 anos. O casal havia saído de Sorriso (MT) com destino a Foz do Iguaçu (PR), onde pretendia visitar familiares. Durante o trajeto, o veículo atingiu uma capivara que atravessava a pista. Após o impacto, o carro saiu da pista e colidiu com um coqueiro. Carmem morreu no local antes da chegada do socorro, enquanto Alexsandro sofreu apenas ferimentos leves.

O filho do casal não estava no veículo, permanecendo em Sorriso sob os cuidados da avó. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária CCR MSVia e da Polícia Civil atenderam a ocorrência. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal.

Riscos nas Rodovias e Animais Silvestres

Este acidente destaca os riscos de trafegar por rodovias com alta incidência de animais silvestres, especialmente durante a noite e a madrugada, quando a visibilidade é reduzida.