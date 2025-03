Município promove seletivas para handebol, vôlei, futsal e basquete.

Política Governador anuncia investimentos na infraestrutura de Dourados e na rodovia MS-276

Em Dourados nesta sexta-feira (14), o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), visitou no período da tarde, o Centro Estadual de Educação Profissional Professora Evanilde Costa da Silva para acompanhar a reforma e ampliação da unidade. Ainda nesta tarde, ele entregou a obra de revitalização do campo de futebol Zé Tabela, onde […]