Mutirão facilita emissão e renovação do novo RG em Três Lagoas

Teve início nesta quarta-feira (8) o Mutirão do RG em Três Lagoas, uma ação coordenada pelo Posto de Identificação do município em parceria com a Câmara Municipal. O atendimento segue até sexta-feira (10), no plenarinho da Câmara, com serviços voltados para emissão e renovação do novo documento de identidade.
Segundo a coordenadora do Posto de Identificação, Cristiane Soares Corrêa, a iniciativa surgiu a partir de um pedido do vereador Fernando Jurado e conta com o apoio do Instituto de Identificação de Mato Grosso do Sul.
“Conseguimos disponibilizar uma equipe para realizar esse trabalho de mutirão. Atendemos dois dias na Escola Jomap e, a partir desta quarta, estamos aqui na Câmara até sexta-feira”, explicou Cristiane.
O atendimento é realizado das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, e a expectativa é atender cerca de 80 pessoas por dia, entre quarta e quinta-feira, e mais 40 na sexta-feira de manhã.
Para ser atendido, o cidadão deve comparecer com a certidão de nascimento ou casamento, além do cartão do CPF. “Não é necessário agendamento, basta vir até o local com os documentos e tempo disponível para o atendimento”, orientou a coordenadora.
Cristiane destacou ainda que o prazo para retirada do novo RG é de 30 dias, e a entrega será feita no Posto de Identificação, localizado na rua Elmano Soares, número 250, no Centro.
Ela reforçou a importância da ação diante da alta demanda pelo documento. “Nosso agendamento no posto já está para o mês de novembro, então quem tem urgência deve aproveitar essa oportunidade”, concluiu.
O Mutirão do RG é uma chance para quem ainda não conseguiu emitir o novo documento e precisa regularizar sua identificação de forma rápida e gratuita.