Mutirão facilita emissão e renovação do novo RG em Três Lagoas

Teve início nesta quarta-feira (8) o Mutirão do RG em Três Lagoas, uma ação coordenada pelo Posto de Identificação do município em parceria com a Câmara Municipal. O atendimento segue até sexta-feira (10), no plenarinho da Câmara, com serviços voltados para emissão e renovação do novo documento de identidade.

Segundo a coordenadora do Posto de Identificação, Cristiane Soares Corrêa, a iniciativa surgiu a partir de um pedido do vereador Fernando Jurado e conta com o apoio do Instituto de Identificação de Mato Grosso do Sul.

“Conseguimos disponibilizar uma equipe para realizar esse trabalho de mutirão. Atendemos dois dias na Escola Jomap e, a partir desta quarta, estamos aqui na Câmara até sexta-feira”, explicou Cristiane.

O atendimento é realizado das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, e a expectativa é atender cerca de 80 pessoas por dia, entre quarta e quinta-feira, e mais 40 na sexta-feira de manhã.