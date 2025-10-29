Nelsinho Trad classifica radicalismo entre esquerda e direita como tóxico para o Brasil

Em entrevista a Massa FM Dourados, nesta quarta-feira (29), o senador Nelsinho Trad (PSD) falou sobre a extensa agenda por Dourados, os municípios da região Sul e sobre a futura candidatura política para renovar seu mandato. Atualmente, Nelsinho detém o mandato de Senador e afirmou durante a entrevista, que vai buscar a renovação do mandato, ressaltando que ainda existem muitas conjunturas políticas, inclusive nacionais e no estado, e fez uma análise do cenário político afirmando que o radicalismo já deu.

“Eu sou do PSD, um partido de centro, que não é radical. Eu acho que esse radicalismo já cansou, já deu o que tinha que dar. E, acho que isso está sendo até tóxico para o Brasil. Eu torço para que possa surgir uma liderança do centro, com competência, com vontade de trabalhar, com juventude para poder ter disposição”, afirmou Nelsinho.

Sobre a candidatura ao Senado para 2026, ele ressalta que são duas vagas para o Senado no ano que vem. “Quando a gente tem eleições gerais, ainda mais numa questão de polarização nacional, como é o caso de direita, esquerda, você tem que acompanhar essa conjuntura. Se você não acompanhar, você já comete o primeiro erro. Então, a gente está muito atento a isso aí. Em relação ao Mato Grosso do Sul, nós temos a renovação de dois, são duas vagas do Senado. Isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes o cara vai lá para votar e acha que se votou em um senador, acabou, não precisa mais. Ele pode votar em dois candidatos diferentes. Essa explicação é fundamental para que o eleitor não erre o seu voto”.

O senador Nelsinho Trad se reuniu com o prefeito Marçal Filho, secretários e outras autoridades da cidade, e reafirmou o compromisso de atender a as demandas da cidade. “São muitos recursos que já vieram da gestão passada do ex-prefeito Alan. Essa do aeroporto tem também recurso nosso, quando a gente era da bancada federal, o coordenador. Em relação à saúde, eu tenho ajudado muito o prefeito Marçal com recursos de média e alta complexidade, da atenção primária. E eu estou com o foco de garantir a ele a contrapartida do FonPlata para que ele possa dar sequência ao restante das obras. Então, temos muito ainda a conquistar por Dourados, na certeza de que essa cidade precisa ter esse avanço que foi desenhado com a aquisição desse empréstimo”.

O Senador também realizou uma visita no Aeroporto. “No entorno de Dourados, nós temos, para falar por baixo, de 30 a 40 municípios que dependem exclusivamente do polo regional Dourados. E isso vai utilizar muito essa rota da aviação. Parece que as três companhias confirmaram que vão vir para cá. A Latam já está operando três vezes por semana, e ano que vem parece que vão ter voos diários. Isso é muito bom. O aeroporto está se preparando para poder receber essa evolução. Eu vi o projeto, andei nas obras, e eu tenho a certeza que Dourados vai ser um dos polos mais importantes da atração de turistas para o Mato Grosso do Sul”, ressaltou.

