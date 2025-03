Nesta segunda-feira, BR-163 tem oito pontos de desvio e sete de pare-e-siga

Para acompanhar as condições da rodovia em tempo real, os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 648 0163. O atendimento é gratuito, inclusive para chamadas de celular.

Pontos de desvio

Sonora – Entre os kms 830 e 828;

Jaraguari – no km 533;

Campo Grande – no km 432;

Nova Alvorada do Sul – Entre os kms 364 e 362;

Rio Brilhante – Entre os kms 324 e 323; no km 313;

Douradina – Entre os kms 307 e 306;

Dourados – Entre os kms 275 e 274; no km 272; entre os kms 270 e 269; no km 264;

Caarapó – Entre os kms 220 e 218; entre os kms 196 e 194;

Pontos de pare-e-siga

Rio Verde de MT – Entre os kms 682 e 680;

Campo Grande – no km 461; entre os kms 452 e 451; entre os kms 445 e 444;

Rio Brilhante – Entre os kms 321 e 320;

Dourados – no km 247; entre os kms 243 e 242;

Caarapó – Entre os kms 224 e 223; no km 208; no km 205;

Juti – no km 185; no km 174; no km 157;

Itaquiraí – no km 103; no km 77;