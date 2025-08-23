Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

IMUNIZAÇÃO

Norte Sul Plaza recebe vacinação contra a gripe neste sábado em Campo Grande

População pode se vacinar gratuitamente contra a gripe apresentando documento de identificação

Ana Lorena Franco

A aplicação da vacina é voltada a todos os públicos - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande
A aplicação da vacina é voltada a todos os públicos - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

A campanha de vacinação contra a gripe segue neste sábado (23) em Campo Grande, com atendimento no shopping Norte Sul Plaza, ampliando o acesso da população. O shopping Norte Sul está localizado na Av. Presidente Ernesto Geisel, nº 2.300, e as doses serão aplicadas das 11h às 17h

A vacinação é gratuita e destinada a toda a população a partir de seis meses de idade, sendo necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação

As doses também continuam disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, conforme os horários das salas de vacinação.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos