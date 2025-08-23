Norte Sul Plaza recebe vacinação contra a gripe neste sábado em Campo Grande

A campanha de vacinação contra a gripe segue neste sábado (23) em Campo Grande, com atendimento no shopping Norte Sul Plaza, ampliando o acesso da população. O shopping Norte Sul está localizado na Av. Presidente Ernesto Geisel, nº 2.300, e as doses serão aplicadas das 11h às 17h

A vacinação é gratuita e destinada a toda a população a partir de seis meses de idade, sendo necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação

As doses também continuam disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, conforme os horários das salas de vacinação.