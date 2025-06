Novas regras para tarifa social de energia elétrica entram em vigor já em julho

As mudanças previstas no setor elétrico brasileiro podem transformar a relação dos consumidores com a conta de luz já nos próximos anos.

Em entrevista à Massa FM Campo Grande nesta quarta-feira (25), Rosimeire Costa, presidente do Conselho Nacional dos Consumidores de Energia Elétrica (Conacen) e do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa Mato Grosso do Sul (Concen-MS), detalhou os impactos da Medida Provisória 1300, que isenta da cobrança famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh por mês, e discutiu os riscos e oportunidades da abertura do mercado prevista para 2027.

Tarifa social com isenção total e pedido de isenção de ICMS

Segundo Rosimeire, a MP 1300 determina que famílias cadastradas no NIS (Número de Identificação Social) e que consomem até 80 kWh não pagarão pela energia consumida. A medida representa um avanço, segundo ela, para a chamada “justiça tarifária”, principalmente em regiões onde a energia elétrica pesa no orçamento doméstico.

“Na nossa área de concessão, são 37 mil famílias que consomem até 80 kWh. Se o governo federal já isenta esse consumo, o justo seria também tirar o ICMS dessa parcela”, defendeu.

Rosimeire Costa nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

O Concen já encaminhou um pedido formal ao governo estadual solicitando a renúncia fiscal. A proposta depende do envio de um projeto de lei pelo Executivo à Assembleia Legislativa.

Rosimeire também lembrou que, em Campo Grande, consumidores que usam até 100 kWh já são isentos da taxa de iluminação pública — e cobra que os demais 73 municípios façam o mesmo.

“Cada município tem sua legislação. Já vamos oficiar a Assomasul para que articule com os prefeitos essa mudança localmente.”

Prazos apertados e pressa para regulamentar

A entrevista também chamou atenção para a urgência. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) já regulamentou a MP 1300 e determinou que as novas regras entrem em vigor a partir de 5 de julho.