Novo curso de Publicidade e Propaganda destaca adaptação ao mercado digital

A Unigran Capital, em Campo Grande, se destaca ao oferecer uma experiência acadêmica adaptada às demandas do mercado e da comunidade. Durante entrevista à Rádio CBN Campo Grande, o coordenador do curso de Direito, João Paulo Calves, destacou as novidades da instituição, que incluem vestibular agendado, novos cursos e uma política ativa de extensão.

Os candidatos podem escolher entre 13 cursos presenciais e uma ampla variedade de graduações a distância. Entre os destaques está o curso de Publicidade e Propaganda, que terá sua primeira turma em 2024.

“O objetivo é capacitar profissionais para atuar no mercado digital, em áreas como redes sociais e mídias digitais, fundamentais para diferentes setores, de saúde a advocacia”, explicou Calves.

Além disso, a Unigran oferece um tour presencial para que interessados conheçam os cursos, coordenações e estrutura do campus. A iniciativa também inclui aulas experimentais, permitindo que os candidatos vivenciem a rotina acadêmica antes de decidirem suas carreiras.

A instituição, que nasceu em Dourados, tem expandido sua presença em Campo Grande com iniciativas como workshops, seminários e mutirões comunitários. Serviços como atendimento psicológico, assistência jurídica gratuita e exames biomédicos reforçam o compromisso com a sociedade.

Para quem deseja participar do vestibular ou conhecer mais sobre os cursos, a Unigran disponibiliza agendamento pelo site e atendimento por telefone.

Clique no vídeo e acompanhe a entrevista:

Serviço

Contatos: (67) 3389-3390 | (67) 99286-8976 (Whatsapp)

Site: unigran.br