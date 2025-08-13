Novo painel permite monitoramento instantâneo de saúde no estado

O Painel Mais Saúde, plataforma online, que reúne dados sobre a rede hospitalar e a evolução de doenças no estado – muito utilizado durante o período da pandemia da covid-19 – está de cara nova. A plataforma, apresentada pela Secretaria de Estado de Saúde, está com novo ‘layout’ e com ícones mas objetivos.

Por meio do site, é possível conferir a ocupação de leitos clínicos e de UTI, mapas e gráficos de casos confirmados, suspeitos, recuperados e óbitos, com filtros por idade, sexo, cidade, comorbidades e profissão. Também dá para comparar municípios e acessar microdados usados por pesquisadores e gestores.

Funcionalidades e Dados Apresentados no Painel

A ferramenta surgiu durante a pandemia de Covid-19 para agilizar a divulgação de informações e hoje também traz dados sobre isolamento social, vacinação, violência e até imunização de animais. Há ainda uma aba dedicada à gestão de leitos, com a disponibilidade de vagas em tempo real. Segundo o painel, até terça-feira (12) o Mato Grosso do Sul possui 734 leitos de UTI Geral, com 55,51% de ocupação. Durante a pandemia esta taxa passou de 100%.

Acesso e Ampliação do Sistema

O painel é abastecido com informações das unidades de saúde, do SUS e de bancos de dados da própria secretaria. Segundo a SES, a ideia é ampliar o sistema para incluir indicadores de atenção básica, filas de espera e atendimentos ambulatoriais. Para acessar o portal basta clicar aqui.