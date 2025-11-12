Veículos de Comunicação
Início RCN 67

SAÚDE É MASSA

“O homem precisa perder o medo de cuidar da própria saúde”, diz urologista

Sóstenes Maciel, do Instituto Pró-Homem, destaca importância da prevenção e fala sobre tabus e tratamentos na saúde masculina

Karina Anunciato

Sóstenes Maciel, o estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)
Sóstenes Maciel, o estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)

Durante o mês do Novembro Azul, o urologista Sóstenes Maciel, diretor do Instituto Pró-Homem, reforçou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de alertar sobre a resistência dos homens em procurar atendimento médico.

Em entrevista à Rádio Massa FM, o médico lembrou que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do de pele, e que a doença costuma ser silenciosa, exigindo consultas regulares a partir dos 45 anos, especialmente em casos de histórico familiar.

“Muitos pensam que, por não sentirem nada, estão bem. Mas o câncer de próstata não dá sinais iniciais. O ideal é procurar o médico antes que os sintomas apareçam”, ressaltou o urologista.

O Instituto Pró-Homem atua durante todo o ano com foco na saúde integral do homem, oferecendo atendimentos médicos, nutricionais, psicológicos e fisioterapêuticos. Segundo o Maciel, o cuidado deve ser multidisciplinar.

“A disfunção erétil, por exemplo, pode ter causas físicas, hormonais ou emocionais. Por isso, o tratamento envolve médicos, psicólogos e nutricionistas”, explicou.

O especialista destacou ainda o papel das parceiras no incentivo à prevenção e contou que muitas mulheres têm agendado consultas e acompanhado os homens durante o tratamento.

“Elas estão tomando a frente, e isso é muito positivo. Os próprios pacientes têm compartilhado os resultados e incentivado os amigos a se cuidarem também”, afirmou.

O médico concluiu reforçando que o exame de sangue é o primeiro passo, e que o toque retal é um procedimento complementar, indicado apenas quando necessário.

“O importante é dar o primeiro passo. Buscar atendimento médico é o melhor investimento na própria vida”, completou.

Acompanhe a entrevista completa:

