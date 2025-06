Obras de drenagem seguem na região do Parque Alvorada

A terceira etapa das obras de drenagem no Parque Alvorada, com a instalação de novas bocas de dragão no cruzamento das ruas Monte Alegre com Menote Marques de Mattos, nas imediações do Parque Alvorada, foi concluída. A intervenção realizada pela Prefeitura de Dourados integra um plano da atual gestão para acabar com os alagamentos frequentes na região, problema que afeta moradores há décadas.

As bocas de dragão funcionam como grandes ralos instalados nas vias, captando a água da chuva e direcionando para galerias subterrâneas. A obra também incluiu a construção de uma caixa de passagem para melhorar o escoamento das águas que descem do Parque Alvorada em direção à Rua Monte Alegre e à Avenida Guaicurus.

Ainda está em andamento a ligação da tubulação de drenagem na boca de dragão da Rua Afonso Pena. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Luiz Roberto Martins, o Beto, esse trabalho deve ser finalizado em até 15 dias, encerrando o projeto por completo.

O cronograma teve início em janeiro, pela Rua Afonso Pena, e passou pela Avenida Júlio Marques de Almeida na segunda etapa. Segundo o secretário, todo o material utilizado atende padrões técnicos exigentes para garantir durabilidade e segurança. “Essas estruturas foram projetadas para suportar grandes volumes de água. Após a conclusão, vamos continuar monitorando a região e, se necessário, faremos novos ajustes”, explicou.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que desde o início do ano vem atuando para fortalecer a infraestrutura urbana e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Dourados.

*Com informações da Assecom