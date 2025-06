Onça-pintada resgatada de incêndio no Pantanal, reaparece com filhote na natureza

Uma imagem emocionante registrada no Pantanal sul-mato-grossense revela uma nova e simbólica etapa na história da onça-pintada Miranda: ela caminha livre pela mata ao lado de seu filhote. O flagrante, captado por armadilhas fotográficas no dia 21 de junho, é resultado de um longo processo de reabilitação e monitoramento, e simboliza a força da vida selvagem quando há apoio e proteção adequados.

Miranda foi resgatada no dia 15 de agosto de 2024 com graves queimaduras nas patas, provocadas por incêndios no município de Miranda (MS). Ela havia se abrigado em uma manilha às margens da estrada e foi salva por uma força-tarefa envolvendo equipes do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), Gretap, Ibama e PMA (Polícia Militar Ambiental).

A operação de resgate durou 26 horas e, após os primeiros atendimentos, Miranda foi levada para o CRAS em Campo Grande. Durante 43 dias, recebeu tratamento intensivo com curativos, pomadas cicatrizantes, sessões de ozonioterapia e alimentação reforçada — chegando a consumir até 5 kg de carne por dia.

Soltura monitorada e reintegração bem-sucedida

Em 27 de setembro do mesmo ano, após passar por avaliação completa no Hospital Veterinário Ayty, Miranda foi solta em uma área segura e monitorada do Pantanal, cuidadosamente selecionada para sua readaptação ao habitat natural.

Desde então, sua movimentação vem sendo acompanhada por meio de um colar de rastreamento GPS/VHF, instalado pelo projeto Onçafari em parceria com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Os dados coletados indicaram um comportamento saudável: Miranda demonstrava excelente condição física, caçava sozinha e se movimentava com agilidade. Agora, com o nascimento do filhote, fica evidente o sucesso de sua reintegração.

Exemplo de superação e cooperação institucional

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, a história de Miranda representa um marco para as ações de conservação ambiental em Mato Grosso do Sul.

“O caso de Miranda é a prova concreta de que, com conhecimento técnico e parcerias sólidas, conseguimos transformar situações de vulnerabilidade em histórias de sucesso. Acompanhamos com orgulho sua adaptação e, agora, com o nascimento do filhote, reafirmamos nosso compromisso com a proteção da biodiversidade do Pantanal.”

A gestora do CRAS, Aline Duarte, também celebrou o novo capítulo da história:

“A jornada de Miranda agora inspira ainda mais: não só sobreviveu aos incêndios, como se tornou mãe na natureza. Sua história reforça a importância de políticas públicas e iniciativas que garantam suporte a animais silvestres atingidos por desastres ambientais e ações humanas. É um lembrete poderoso da capacidade de regeneração da vida quando há apoio e proteção adequados.”