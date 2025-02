Operação Codesul reforça segurança nas divisas e fronteiras de Mato Grosso do Sul

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) está mobilizada na Operação Codesul – I, que envolve também os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ação tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e preventivo, visando aumentar a segurança e reduzir a criminalidade nas divisas e fronteiras do estado.

Com a participação dos sete comandos regionais da PMMS, a operação busca coibir crimes como tráfico de drogas, furtos e roubos, além de agir de forma repressiva quando necessário.

A Codesul foi criada para fortalecer os estados da região sul, promovendo desenvolvimento econômico e social por meio de políticas públicas e convênios.

Homem é preso por descumprir medida protetiva em Pedro Gomes

Na noite de terça-feira (25), um homem de 39 anos foi preso por violar uma medida protetiva em Pedro Gomes. A Polícia Militar foi acionada após a vítima, de 43 anos, denunciar que o ex-marido havia descumprido a decisão judicial.

Os policiais encontraram o suspeito deitado no chão, sob efeito de álcool. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia.

Veículo furtado é recuperado e suspeito é preso em Rio Verde

Na manhã desta quarta-feira (26), uma equipe da Polícia Militar recuperou um caminhão furtado e prendeu um homem em flagrante em Rio Verde de Mato Grosso. O veículo havia sido levado durante a madrugada na Avenida Gaspar Ries Coelho, em Coxim.

Após patrulhamento, os policiais localizaram o caminhão estacionado em um posto de combustíveis às margens da BR-163. O suspeito, de 35 anos, confessou que transportaria o veículo para São Paulo, mas teve problemas mecânicos. Ele foi preso e encaminhado à delegacia junto com o caminhão recuperado.

Foragido da justiça é capturado em Coxim

Durante patrulhamento na Rua Paraná, no Bairro Lagoa Dourado, a Força Tática da Polícia Militar abordou um homem que tentou esconder o rosto ao avistar a viatura. A consulta no sistema revelou um mandado de prisão em aberto contra ele. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia.

*Com informações da PMMS