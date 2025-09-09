Operação “Costa Noroeste” desarticula associação criminosa que atuava no tráfico de drogas e armas em MS e SP

Em uma ação integrada entre as forças de segurança de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, foi deflagrada nesta terça-feira (9) a Operação Costa Noroeste, destinada a reprimir uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo e munições. O grupo teria como base a cidade de Três Lagoas, expandindo atividades para municípios vizinhos da região noroeste paulista.

As diligências, que tiveram início ainda de madrugada, ocorreram de forma simultânea em Três Lagoas e Selvíria (MS), além de Ilha Solteira e Pereira Barreto (SP). Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas, com aval do Ministério Público.

Estrutura da operação

A operação mobilizou diversas unidades policiais. Pelo lado de Mato Grosso do Sul, participaram equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG), Núcleo Regional de Inteligência (NRI), Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), além da 1ª e 2ª Delegacias de Polícia de Três Lagoas e da Delegacia de Selvíria. Também houve reforço do Garras, especializado no enfrentamento ao crime organizado, com base em Campo Grande.

Em São Paulo, atuaram agentes das Delegacias de Polícia de Ilha Solteira e Pereira Barreto. Já a Polícia Militar de Três Lagoas deu suporte com equipes da Força Tática e do Canil.