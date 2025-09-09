Operação “Costa Noroeste” desarticula associação criminosa que atuava no tráfico de drogas e armas em MS e SP

Em uma ação integrada entre as forças de segurança de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, foi deflagrada nesta terça-feira (9) a Operação Costa Noroeste, destinada a reprimir uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo e munições. O grupo teria como base a cidade de Três Lagoas, expandindo atividades para municípios vizinhos da região noroeste paulista.
As diligências, que tiveram início ainda de madrugada, ocorreram de forma simultânea em Três Lagoas e Selvíria (MS), além de Ilha Solteira e Pereira Barreto (SP). Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas, com aval do Ministério Público.
Estrutura da operação
A operação mobilizou diversas unidades policiais. Pelo lado de Mato Grosso do Sul, participaram equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG), Núcleo Regional de Inteligência (NRI), Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), além da 1ª e 2ª Delegacias de Polícia de Três Lagoas e da Delegacia de Selvíria. Também houve reforço do Garras, especializado no enfrentamento ao crime organizado, com base em Campo Grande.
Em São Paulo, atuaram agentes das Delegacias de Polícia de Ilha Solteira e Pereira Barreto. Já a Polícia Militar de Três Lagoas deu suporte com equipes da Força Tática e do Canil.
Origem das investigações
De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após a prisão em flagrante de um suspeito no início deste ano, em Três Lagoas. Ele foi detido pela SIG em posse de uma pistola calibre .380, munições e porções de drogas. O caso desencadeou uma apuração detalhada do NRI, que identificou a existência de uma rede criminosa estruturada, voltada ao comércio ilícito de entorpecentes e armamentos.
Resultados
Durante o cumprimento dos mandados nesta terça-feira, um homem foi preso em flagrante em Selvíria pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Além disso, diversos aparelhos celulares foram apreendidos e encaminhados para análise técnica do Núcleo Regional de Inteligência, com o objetivo de ampliar o rastreamento da atuação criminosa nos dois estados.
Segundo o delegado Ricardo Henrique Cavagna, responsável pelo caso em Três Lagoas, a ação representa um passo importante no enfrentamento à criminalidade organizada na região de divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.