Operação Fronteira reforça cerco ao contrabando em MS e já soma R$ 12 milhões em apreensões

Em apenas dois dias de ação, a Operação Fronteira RFB apreendeu mais de R$ 12 milhões em veículos, drogas, eletrônicos, combustíveis e mercadorias ilegais em Mato Grosso do Sul. A ofensiva, coordenada pela Receita Federal, é considerada a maior já realizada no país em pontos terrestres, marítimos e aéreos utilizados por rotas de contrabando e tráfico.

Deflagrada na última segunda-feira (20), a operação reúne forças da Receita Federal, Exército, Marinha, Polícia Federal, PRF, DOF, DEFRON, Polícia Civil e Polícia Militar, além de órgãos de controle como Antaq, ANTT e Ministério da Agricultura. O trabalho conjunto busca coibir o contrabando, o descaminho e crimes ligados ao tráfico de drogas, armas e produtos falsificados.

Segundo a Receita Federal, a ação continua sem data para terminar e tem como foco reforçar o combate ao crime organizado nas fronteiras.

Dourados, Mundo Novo e Corumbá concentram apreensões

Em Dourados, equipes da Receita e da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) encontraram um depósito usado para armazenar produtos ilegais. No local, foram apreendidos 1.423 celulares e 22 smartwatches, avaliados em cerca de R$ 5 milhões. Os itens, trazidos de forma irregular do exterior, estavam prontos para distribuição no comércio local.

Em Mundo Novo, agentes interceptaram um carro na BR-163 que transportava 300 quilos de maconha e 20 quilos de skank. Duas mulheres foram presas após admitirem que receberiam R$ 5 mil cada para levar a carga até Maringá (PR). O veículo, com placas falsas, foi entregue à Polícia Federal.

Já em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, quatro apreensões se destacaram. Um ônibus com 40 passageiros levava 23 cápsulas de pasta base de cocaína escondidas no banheiro. Em outro ponto da cidade, dois bolivianos foram flagrados com 1.200 litros de diesel em galões — quantidade acima do limite legal. Também foram recolhidas mais de uma tonelada de produtos falsificados, incluindo roupas, calçados, bonés e bijuterias.

Fronteira sob vigilância permanente

Iniciada em 2021 em Mato Grosso do Sul, a Operação Fronteira RFB nasceu para atuar nas divisas terrestres do Estado e, nesta quinta edição, alcançou abrangência nacional. O foco agora inclui também portos e aeroportos alfandegados, ampliando o cerco a crimes transfronteiriços.

De acordo com a Receita Federal, as ações conjuntas fortalecem o combate à criminalidade e ajudam a proteger a economia nacional, reduzindo a concorrência desleal e o risco de circulação de produtos perigosos ou de origem ilegal.