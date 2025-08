Operação prende quadrilha que se passava por policiais e roubava contrabandistas na região de Dourados

Ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Seção de Investigação Geral (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), resultou na prisão em flagrante de quatro indivíduos, e a apreensão de um adolescente infrator, apontados como integrantes de uma associação criminosa especializada em roubos a motoristas que transportavam produtos oriundos do Paraguai em direção ao centro do País.

De acordo com informações a polícia, a quadrilha atuava há cerca de um ano na região. Eles agiam fazendo abordagens a motoristas que transportavam produtos contrabandeados, se passando por policiais e usando arma de fogo, conduziam as vítimas até uma região afastada, onde subtraíam cargas, veículos e outros objetos de valor.

Ainda segundo as investigações, em algumas ocasiões, eles também invadiam residências que eram utilizadas como depósitos de produtos, fazendo as pessoas reféns até que a carga fosse levada.

Após a notícia de que uma outra tentativa de roubo ocorrida na noite do dia 30 de julho, na região de Rio Brilhante, os policiais civis realizaram diversas diligências e conseguiram localizar os envolvidos em posse de um revólver calibre 38, simulacros, algemas, coletes balísticos, rádios comunicadores e distintivos, além de diversos produtos oriundos dos roubos anteriormente praticados. Um adolescente, responsável por receptar parte do material, também foi apreendido.

Os cinco detidos foram conduzidos à sede do SIG/Dourados, onde foram autuados em flagrante. Após a divulgação do caso pela imprensa, mais de 20 outras vítimas realizaram contato com a unidade policial, identificando os presos como responsáveis por mais crimes ocorridos na região.