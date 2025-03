Padrasto há 24 horas é o principal suspeito da morte de bebê na Capital

maria da penha

Intimações de medidas protetivas de urgência serão feitas eletronicamente

O uso da intimação eletrônica das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, está regulamentado em Mato Grosso do Sul. Desta forma, as intimações serão feitas por meio de comunicação instantânea, como o aplicativo WhatsApp e chamadas de vídeo. Segundo informações do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), as […]