Pagamentos da 3ª parcela do Pé-de-Meia começam a ser feitos hoje

Nesta segunda-feira (26), o Governo Federal inicia o pagamento da terceira parcela de 2025 do Programa Pé-de-Meia. O valor de R$ 200 é referente à frequência nas aulas e será repassado até o dia 2 de junho. Os pagamentos ocorrerão de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que estiverem matriculados em alguma série do ensino médio da rede pública.

Caso o estudante contemplado seja menor de idade, é necessário que o responsável legal autorize o estudante a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. Este consentimento poderá ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, pelos pais, ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

Confira o calendário:

*Com informações Governo Federal