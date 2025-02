Pagamentos do Programa Pé-de-Meia inicia nesta terça-feira

O Governo Federal inicia nesta terça-feira (25/2) os pagamentos do programa Pé-de-Meia, oferecendo R$ 1.000 aos alunos que concluíram o ensino médio em 2024. Alunos que finalizaram o 3º ano e participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também receberão R$ 200.

Cerca de quatro milhões de alunos estão sendo beneficiados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o investimento na educação é preferível ao investimento em segurança, ressaltando a importância de apoiar os jovens.

Os pagamentos para os estudantes que terminaram o ensino médio em 2024 ocorrerão da seguinte forma:

25/2: Nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho.

26/2: Nascidos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Os alunos que concluíram o 1º e 2º ano receberão R$ 1.000 no dia 27 de fevereiro, independentemente da data de nascimento. Para receber os valores, é necessário que os alunos tenham sido aprovados. Aqueles que já completaram o 3º ano podem sacar o valor, enquanto os que ainda estão cursando poderão retirar a quantia ao final do ensino médio.