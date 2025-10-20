Passeios de ecoturismo em MS conquistam Certificação Lixo Zero

Os atrativos Recanto Ecológico Rio da Prata e Lagoa Misteriosa, em Jardim (MS), obtiveram a Certificação Lixo Zero. O selo considera 97,3% de desvio de aterro. O Instituto Lixo Zero Brasil concedeu a certificação com base na ZWIA. A Ciclo Azul conduziu diagnóstico, plano e implementação.
Ajustes e rotinas
Segundo Luiza Coelho, diretora de Sustentabilidade, a separação começou em 1995.
“Desde a nossa fundação em 1995, sempre fizemos a separação de resíduos para reciclagem. Mesmo quando não havia onde entregar, continuamos. Ao longo dos anos, aprimoramos cada etapa e a Certificação Lixo Zero veio como um grande avanço. A taxa de 97,3% de desvio de aterro demonstra nosso compromisso diário com a compostagem, a reciclagem, o reuso e a escolha criteriosa de matérias-primas. Trabalhamos assim em prol da natureza, que tanto nos fornece”, afirma.
A consultoria mapeou fluxos, redesenhou sinalização e pontos de descarte. Raquel Kmite, da Ciclo Azul, detalha o processo.
“Foi um trabalho técnico e personalizado. Um dos maiores desafios foi ajustar a sinalização e os pontos de coleta para garantir que colaboradores e visitantes tivessem acesso fácil à informação e pudessem descartar corretamente cada tipo de resíduo”, explica.
A equipe padronizou rotas internas e reforçou a logística reversa do vidro. A distância de cerca de 40 km do centro urbano exigiu controle rígido da coleta. Os orgânicos passaram a ir 100% para compostagem. O grupo eliminou plásticos de uso único, como copos e sachês. Além disso, a operação incluiu compostagem do papel higiênico.
Engajamento e cultura
O monitoramento ocorre de forma contínua e documentada. A gestão registra geração, segregação e destinação. Os dados embasam a renovação anual do selo. A adesão da equipe estruturou a mudança.
Para Raquel, o comportamento interno sustentou o resultado.
“A equipe já se destacava pelo alto nível de profissionalismo e excelência no atendimento e nas operações de ecoturismo. O que observamos foi a incorporação plena da responsabilidade ambiental à rotina, com o mesmo grau de comprometimento dedicado à segurança e à organização. O gerenciamento de resíduos passou a ser visto como parte essencial da experiência de qualidade e uma forma concreta de proteger o meio ambiente e o território onde atuam.”
A certificação consolidou metas e métricas de desempenho.
“A conquista da Certificação Lixo Zero vai muito além de cumprir requisitos técnicos. É uma mudança de cultura. Sustentabilidade precisa ser parte da identidade da empresa. O primeiro passo é conhecer a própria realidade e estar aberto a redesenhar rotinas. O mais importante é construir um caminho sólido e consistente, com metas claras e compromisso genuíno com o meio ambiente. O que antes era visto como desafio passa a ser uma oportunidade de inovação, referência e liderança. Sustentabilidade se faz todos os dias — e cada resíduo desviado do aterro é um passo concreto nessa direção”, completa.
