Peça teatral com elenco local será destaque do Projeto “Taboado é Cultura” na Praça da Matriz

A Praça da Matriz, em Aparecida do Taboado, será palco de um fim de semana repleto de arte e cultura. Nos dias 17 e 18 de maio, o projeto Taboado é Cultura promete movimentar a cidade com uma programação gratuita e diversificada, promovida pelo Departamento de Cultura da Prefeitura.

As atividades começam a partir das 18h no sábado, com a Feira de Artesanato Arvorecer, aula aberta de Fit Dance com o professor Dudu Araújo e shows ao vivo com os artistas Marcelo Fagundes e Maritê Villanueva, valorizando o talento local.

No domingo, o público poderá conferir novamente a feira de artesanato, além do Cinema Itinerante, que exibirá os curtas-metragens Meu nome é Maalum e Cordas, ambos com temáticas voltadas à empatia e diversidade cultural.

Atores locais auxiliam na produção dos figurinos para a peça (Foto: Divulgação)

O grande destaque da noite será a encenação da peça teatral de rua Brasil: um poema de Oswald de Andrade, às 20h (horário de Brasília). O espetáculo tem direção de Giulliano Stucchi e Solange Flores, e se destaca por contar com um elenco formado exclusivamente por estudantes de escolas públicas de Aparecida do Taboado, selecionados por meio de testes realizados nas instituições de ensino.

Os ensaios do grupo, composto por crianças e adolescentes, estão sendo realizados na Escola Municipal João Alves Lara. A apresentação terá cerca de 25 minutos de duração e promete emocionar o público ao interpretar, com sensibilidade e criatividade, a obra do poeta modernista Oswald de Andrade.

Assista a reportagem do RCN Notícias: