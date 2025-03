Pescadores de Jupiá reivindicam apoio do Legislativo

Na última sessão da Câmara Municipal, representantes da Colônia de Pescadores de Jupiá utilizaram a tribuna para expor suas demandas e buscar apoio do Legislativo Municipal. A diretora de comunicação da Cooperativa dos Pescadores de Jupiá, Luciana Linhares Pavan de Souza e o presidente da entidade, Milton Garcia Duarte, estiveram presentes no plenário para apresentar reivindicações em favor da classe.

O presidente da Câmara, Antônio Empeke Júnior, o Tonhão (PSDB), informou que será realizado um estudo sobre a demanda apresentada, com análise do regimento e dos documentos da cooperativa. Caso haja viabilidade legal, será solicitado o reconhecimento de utilidade pública. “Queremos ajudar todos os pescadores e fomentar uma atividade que é parte da cultura do nosso município, equilibrando preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Vamos avaliar a legalidade e, em breve, entraremos em contato com os senhores”, declarou o vereador.

Objetivos da cooperativa

Luciana Linhares explicou que a meta da cooperativa é restabelecer a utilização de tanques-rede no Rio Paraná, além de retomar a administração e a operação do frigorífico de peixes em Jupiá, atualmente arrendado para uma empresa privada.

Já Milton Garcia ressaltou a importância do apoio da classe política para garantir a sustentabilidade da atividade pesqueira na região. Ele reforçou que a cooperativa foi criada pela Colônia de Pescadores de Jupiá justamente para auxiliar os pescadores profissionais, garantindo melhores condições de trabalho e oportunidades para as futuras gerações.