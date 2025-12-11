Veículos de Comunicação
Início RCN 67

Educação

Pesquisadores podem concorrer a bolsas de R$ 5,2 mil na nova chamada de Pós-Doutorado da UEMS

Kátia Kuratone

(Foto: Divulgação/UEMS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou a Chamada nº 001/2025 para a seleção de pesquisadores interessados em bolsas de Pós-Doutorado vinculadas aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu e aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) da instituição. As inscrições estarão abertas de 2 de fevereiro a 2 de março de 2026.

A iniciativa integra o Programa Estratégico de Valorização, Consolidação e Desenvolvimento da Pós-Graduação (PROPOS), que visa fortalecer a pesquisa científica, ampliar a atuação dos grupos de pesquisa e fomentar estudos de alto nível em diversas áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e socioeconômico de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria da UEMS, a chamada prevê a concessão de até 31 bolsas institucionais de Pós-Doutorado, com vigência de 12 meses e valor mensal de R$ 5.200,00, de acordo com a disponibilidade orçamentária. A distribuição será feita entre os programas e os INCTs conforme critérios definidos no edital: programas de mestrado poderão receber até uma bolsa; programas com mestrado e doutorado, até duas; e os INCTs coordenados ou vice-coordenados pela UEMS poderão receber até seis bolsas.

As bolsas são destinadas exclusivamente a pesquisadores(as) com título de doutor(a), brasileiros(as) ou estrangeiros(as), sob supervisão de docentes permanentes dos Programas de Pós-Graduação da UEMS. Docentes ou servidores da instituição não podem concorrer.

“Das 31 (trinta e uma) bolsas de pós-doutorado disponíveis, serão distribuídas até 1 (uma) bolsa para cada programa de pós-graduação com apenas nível de mestrado; até 2 (duas) bolsas para cada programa de pós-graduação com os níveis de mestrado e doutorado, até 3 (três) bolsas para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), cuja vice-coordenação seja da UEMS; até 6 (seis) bolsas para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), cuja coordenação seja da UEMS”, conforme informações do edital.

