PM apreende menores no Vila Piloto e recupera moto furtada

Falta de água

Bairros de Dourados seguem sem água e reabastecimento será gradual, afirma Sanesul

Alguns bairros de Dourados seguem com falta de água. De acordo com informações divulgadas pela Sanesul nesta quarta-feira (14), a normalização do fornecimento será feita de forma gradual, com previsão de restabelecimento total no final do dia, especialmente em bairros mais afastados e de regiões elevadas da cidade. Mesmo com a conclusão do conserto da […]