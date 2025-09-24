Veículos de Comunicação
TRÁFICO

PM apreende um quilo de drogas em carro de aplicativo em Três Lagoas

A apreensão ocorreu durante abordagem na avenida Ranulpho Marques Leal

Alfredo Neto

Casal saiu do bairro Jardim das Oliveiras e destino da droga seria Presidente Prudente (SP). Foto: Alfredo Neto/RCN 67.
Casal saiu do bairro Jardim das Oliveiras e destino da droga seria Presidente Prudente (SP). Foto: Alfredo Neto/RCN 67.


A Rádio Patrulha da Polícia Militar apreendeu, no final da noite de terça-feira (23), aproximadamente um quilo de drogas que seriam levados para o estado de São Paulo. A apreensão ocorreu durante abordagem a um carro suspeito na avenida Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Alvorada quando avistou o veículo, que seguia em direção a São Paulo com quatro ocupantes. O carro, identificado como de aplicativo, era conduzido por um motorista acompanhado da esposa, além de um casal de passageiros.

Ao serem questionados, o motorista informou que havia sido contratado para levar os passageiros até Rosana (SP). No entanto, durante a entrevista, o casal apresentou versões contraditórias sobre o destino da viagem, o que levantou suspeitas. Diante da situação, os policiais decidiram realizar buscas no veículo e solicitaram apoio de uma policial feminina para revista pessoal.

Com a passageira, foram encontrados dois pacotes contendo substâncias semelhantes a crack e cocaína. Questionados, os passageiros acabaram confessando que haviam sido contratados para transportar a droga até Presidente Prudente (SP). Para tentar despistar a fiscalização, pediram uma corrida de aplicativo.

O casal, que já possui diversas passagens pela polícia, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Já o motorista e sua esposa foram ouvidos e liberados. O prejuízo ao tráfico, considerando pouco mais de 500 gramas de cocaína e cerca de 480 gramas de pasta base, não foi divulgado.

