PM apreende um quilo de drogas em carro de aplicativo em Três Lagoas



A Rádio Patrulha da Polícia Militar apreendeu, no final da noite de terça-feira (23), aproximadamente um quilo de drogas que seriam levados para o estado de São Paulo. A apreensão ocorreu durante abordagem a um carro suspeito na avenida Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Alvorada quando avistou o veículo, que seguia em direção a São Paulo com quatro ocupantes. O carro, identificado como de aplicativo, era conduzido por um motorista acompanhado da esposa, além de um casal de passageiros.

Ao serem questionados, o motorista informou que havia sido contratado para levar os passageiros até Rosana (SP). No entanto, durante a entrevista, o casal apresentou versões contraditórias sobre o destino da viagem, o que levantou suspeitas. Diante da situação, os policiais decidiram realizar buscas no veículo e solicitaram apoio de uma policial feminina para revista pessoal.