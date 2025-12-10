Polícia Rodoviária Estadual prende homem por porte ilegal de arma durante fiscalização na MS-112

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na noite de terça-feira (9), durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), na MS-112, em Três Lagoas. A abordagem ocorreu por volta das 20h, em frente à Base Operacional da corporação, no km 1 da rodovia.

O condutor estava em uma GM/S10, que foi abordada durante operação de rotina. Na checagem da documentação, os policiais constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido. Além disso, o motorista apresentou informações contraditórias sobre a viagem e demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas.