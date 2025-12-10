Polícia Rodoviária Estadual prende homem por porte ilegal de arma durante fiscalização na MS-112

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na noite de terça-feira (9), durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), na MS-112, em Três Lagoas. A abordagem ocorreu por volta das 20h, em frente à Base Operacional da corporação, no km 1 da rodovia.
O condutor estava em uma GM/S10, que foi abordada durante operação de rotina. Na checagem da documentação, os policiais constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido. Além disso, o motorista apresentou informações contraditórias sobre a viagem e demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas.
Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o homem possuía passagens anteriores, inclusive por porte ilegal de arma de fogo. Durante a busca minuciosa no veículo, na carroceria, dentro de uma bolsa de couro, os policiais localizaram um revólver calibre .38, da marca Taurus, além de 6 munições calibre .22 intactas, 1 munição calibre .38 intacta e 8 espoletas de munição calibre .12, todas da marca CBC.
O condutor alegou que a arma pertencia ao pai, já falecido, e que estaria transportando o armamento da fazenda para sua residência em Três Lagoas. No entanto, nenhuma documentação foi apresentada para justificar a posse ou o transporte.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e o homem foi encaminhado, sem lesões, à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde o caso foi registrado.