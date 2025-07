Polícia apreende 7,5 toneladas de maconha camufladas sob carga de milho

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (4), cerca de 7,5 toneladas de maconha escondidas sob uma carga de milho. A droga estava em um caminhão bitrem interceptado no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, município localizado na região de fronteira com o Paraguai. Dois homens foram presos em flagrante durante a operação.

A ação contou com o apoio das equipes da Força Tática e do 3º Grupamento da PM. Ao se depararem com a viatura, dois suspeitos fugiram para uma área de mata próxima. Um terceiro homem foi localizado nas imediações e confessou que participava do carregamento da droga. Durante a inspeção no caminhão, os policiais encontraram outro indivíduo escondido na cabine, além de diversos fardos de maconha camuflados entre os grãos de milho.

Apreensão e Prisão

Foram apreendidas ainda duas motocicletas — uma com placa brasileira e outra estrangeira — possivelmente utilizadas no apoio logístico da ação criminosa. Os dois homens capturados foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal e permanecem à disposição da Justiça. A apreensão é considerada uma das maiores do ano na região de fronteira, reforçando o papel estratégico da polícia no combate ao tráfico transnacional.