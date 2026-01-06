Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

SEGURANÇA

Polícia apreende refis de cigarro eletrônico na MS-460

Mercadoria sem comprovação de importação legal foi encontrada em veículo abordado pelo BPMRv, em Maracaju

Karina Anunciato

Policiais apreenderam 170 caixas de refis (Foto: Reprodução/ PMR)
Policiais apreenderam 170 caixas de refis (Foto: Reprodução/ PMR)

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu, na tarde de segunda-feira (5), uma carga de refis de cigarro eletrônico de origem estrangeira durante uma fiscalização na rodovia MS-460, em Maracaju, no sul de Mato Grosso do Sul.

A abordagem ocorreu por volta das 14h30, no quilômetro 8 da rodovia, durante uma operação de trânsito e combate a crimes. Segundo a polícia, os produtos estavam sendo transportados em um veículo utilitário sem a devida comprovação de importação legal.

Após a conferência da carga, os policiais apreenderam 170 caixas de refis de cigarro eletrônico, cada uma contendo cinco unidades, totalizando uma grande quantidade do material considerado irregular.

Diante da irregularidade, o veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados para as providências legais cabíveis. O valor estimado dos produtos é de R$ 34 mil, enquanto o veículo foi avaliado em R$ 49,6 mil.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos