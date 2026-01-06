Polícia apreende refis de cigarro eletrônico na MS-460

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu, na tarde de segunda-feira (5), uma carga de refis de cigarro eletrônico de origem estrangeira durante uma fiscalização na rodovia MS-460, em Maracaju, no sul de Mato Grosso do Sul.

A abordagem ocorreu por volta das 14h30, no quilômetro 8 da rodovia, durante uma operação de trânsito e combate a crimes. Segundo a polícia, os produtos estavam sendo transportados em um veículo utilitário sem a devida comprovação de importação legal.

Após a conferência da carga, os policiais apreenderam 170 caixas de refis de cigarro eletrônico, cada uma contendo cinco unidades, totalizando uma grande quantidade do material considerado irregular.

Diante da irregularidade, o veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados para as providências legais cabíveis. O valor estimado dos produtos é de R$ 34 mil, enquanto o veículo foi avaliado em R$ 49,6 mil.