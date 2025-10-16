Polícia apreende tabletes de maconha, cocaína e droga sintética em Coxim

Nesta terça-feira (15), uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de cerca de 12 quilos de maconha, quase 300 gramas de cocaína e uma arma de fogo em Coxim. O flagrante ocorreu após denúncias sobre movimentação suspeita em uma residência apontada como ponto de venda e armazenamento de drogas.

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática observou um homem de 23 anos saindo do imóvel e demonstrando nervosismo ao notar a viatura. Na abordagem, os policiais encontraram 17 gramas de maconha com ele. O suspeito afirmou ter comprado a droga de outro homem, de 22 anos, que estava na casa.

Ao ser questionado, o segundo envolvido admitiu que vendia drogas e indicou o local onde guardava o restante do material, onde os policiais localizaram tabletes de maconha, porções de cocaína, comprimidos da droga sintética conhecida como “bala”, uma pistola calibre 6.35 com dois carregadores, munições, dinheiro em espécie e apetrechos usados no preparo das substâncias.

O homem de 22 anos foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim, junto com o material apreendido.