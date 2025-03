Polícia Civil e Militar prendem suspeitos de tentativa de latrocínio em Aparecida do Taboado

Em Aparecida do Taboado, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos suspeitos de envolvimento em uma tentativa de latrocínio. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (14), quando a vítima foi abordada em sua residência.

De acordo com informações das autoridades, os suspeitos invadiram a casa da vítima com a intenção de roubar seus pertences. Durante a ação criminosa, a vítima foi agredida e sofreu ferimentos, sendo posteriormente encaminhada para atendimento médico. A polícia iniciou a busca de imediato e identificou e prendeu os envolvidos ainda nas proximidades do local do crime.