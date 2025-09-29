Polícia Militar apreende arsenal na rodovia MS 240

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou, na tarde desta segunda-feira (29), uma das maiores apreensões de armas de fogo da região. A ação ocorreu durante abordagem a um veículo na rodovia MS-240, no trecho entre Inocência e Paranaíba.
Entre os armamentos apreendidos estavam: 1 fuzil calibre 7,62 mm; 1 fuzil calibre 5,56; 1 carabina calibre .30; 2 espingardas calibre 12; 3 revólveres calibre .38, além de diversas munições e carregadores de diferentes calibres
No veículo, estavam o motorista, sua esposa e dois filhos menores. O homem apresentou muito nervosismo e versões contraditórias sobre o destino das armas e não apresentou documentação que autorizasse o transporte. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, junto com todo o material apreendido. A esposa e os filhos foram encaminhados em segurança, sem ferimentos.
Com a operação, a Polícia Militar destacou o compromisso de retirar de circulação armas de alto poder ofensivo, reforçando as ações de combate ao crime e de preservação da ordem pública na região.