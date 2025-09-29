Polícia Militar apreende arsenal na rodovia MS 240

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou, na tarde desta segunda-feira (29), uma das maiores apreensões de armas de fogo da região. A ação ocorreu durante abordagem a um veículo na rodovia MS-240, no trecho entre Inocência e Paranaíba.

Entre os armamentos apreendidos estavam: 1 fuzil calibre 7,62 mm; 1 fuzil calibre 5,56; 1 carabina calibre .30; 2 espingardas calibre 12; 3 revólveres calibre .38, além de diversas munições e carregadores de diferentes calibres