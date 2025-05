Polícia Militar prende homem por receptação e recupera dezenas de objetos com suspeito

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (13) pelo crime de receptação, em Três Lagoas.

A ação da Polícia Militar ocorreu após o furto de diversos objetos de uma pizzaria localizada na Rua João Carrato, região central da cidade.De acordo com o boletim de ocorrência registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a guarnição foi acionada por volta das 7h17, via COPOM, para atendimento a uma ocorrência de furto ao estabelecimento onde funciona uma pizzaria.

A vítima informou que, no domingo anterior, houve uma tentativa de invasão ao local, mas os suspeitos fugiram ao serem surpreendidos. No entanto, na madrugada seguinte, os criminosos retornaram, arrombaram o portão e conseguiram acessar o interior do imóvel.

Do local, foram subtraídos diversos itens, incluindo um forno de pizza da marca Pró Gás, quatro celulares, uma máquina de cartão, cinco câmeras de segurança, notebook, utensílios domésticos, eletroeletrônicos e até objetos pessoais como um livro de receitas, pares de sandálias e um boné da pizzaria. Dois botijões de gás também foram levados, mas ainda não foram recuperados.

Durante diligências, parte dos objetos foi localizada em uma residência próxima ao Colégio JOMAP, apontada como possível ponto de venda de entorpecentes. No local, a equipe encontrou o forno furtado e abordou o morador, identificado como Fernando Sgarbi de Brito. Com antecedentes por furto e tráfico de drogas, o suspeito alegou ter adquirido o equipamento de um usuário conhecido como Sandro.

Além do forno, a vistoria no imóvel resultou na apreensão de outros bens de origem não comprovada, como: Máquina de serigrafia Metalnox (modelo Machine A3)