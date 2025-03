Polícia prende três suspeitos em operação contra o tráfico na Capital

ENTREVISTA

Advogado alerta sobre os direitos e a defesa do consumidor

No quadro “Explicando Direito”, do programa Microfone Aberto, o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB/MS, Fabiano Pereira, falou sobre o direito do consumidor. Na Semana do Consumidor, ele ressalta os sistemas de defesa do consumidor. Confira a entrevista na íntegra: