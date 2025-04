Policiais Militares protagonizam cena heroica e salvam mulher de cárcere e ameaças de morte

Os policiais militares sargento Fernando e cabo J. Santos, da Rádio Patrulha II do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, estavam fora de seu horário de serviço, quando protagonizaram uma ação exemplar na manhã desta segunda-feira (21), ao salvarem uma vítima de 34 anos que era mantida sob cárcere privado e ameaça pelo ex-companheiro, de 36 anos.

O caso ocorreu no Condomínio Maria Meireles, Bloco 14, apartamento 203, no Residencial Novo Oeste II. Segundo informações repassadas à polícia, a vítima estava sendo forçada a sair do imóvel sob ameaça de faca pelo ex-marido. A situação foi presenciada por uma prima da vítima, que imediatamente acionou o 190.

A equipe de Rádio Patrulha II já havia deixado o plantão e se dirigia de volta ao batalhão quando recebeu a denúncia via Centro de Operações da Polícia Militar. Mesmo fora do expediente, sargento Fernando e cabo J. Santos decidiram agir prontamente diante do risco à vida da vítima e iniciaram buscas com base nas características fornecidas por uma testemunha.

No cruzamento das ruas Rio Negro e Rio Miranda, os policiais localizaram o casal caminhando. O suspeito, identificado pelas iniciais A.J.M.S., de 36 anos, passou por abordagem pessoal, e nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, a vítima relatou que o agressor havia arremessado a faca em meio à vegetação ao avistar a viatura. Ela ainda afirmou que estava sendo obrigada a acompanhá-lo sob ameaça, sem saber para onde estavam indo.