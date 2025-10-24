Praça do Cinquentenário recebe instalação de estrutura fixa para feirantes

A instalação de estruturas metálicas com cobertura destinadas aos feirantes que atuam na Praça do Cinquentenário, na Vila Ubiratan, está sendo concluída pela Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf). A ação visa padronizar o espaço, proporcionar mais conforto aos trabalhadores e melhor atendimento ao público que frequenta a tradicional feira do bairro.

As novas bancas foram montadas lado a lado, formando uma área organizada e de fácil circulação. O projeto é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, os feirantes e o vereador Edson Souza, que colaborou cedendo um arquiteto para o desenvolvimento do projeto arquitetônico.

Segundo o secretário municipal de Agricultura Familiar, Bruno Pontim, a iniciativa aproveitou estruturas metálicas que estavam em desuso na Feira Central do Jardim Rigotti, otimizando recursos públicos. “Foi uma ação construída a muitas mãos. A Prefeitura entrou com as estruturas, e os feirantes se organizaram para realizar a instalação. O resultado está sendo muito positivo”, destacou.

Atualmente, a Feira do Cinquentenário funciona às quartas-feiras, reunindo produtores e comerciantes de hortifrúti, produtos coloniais, conservas, grãos e alimentação, como pastéis e caldo de cana. Com a nova estrutura, a Secretaria pretende ampliar a realização da feira também para as quintas-feiras, oferecendo mais oportunidades de renda e lazer à comunidade.

A montagem das estruturas fixas é o primeiro passo para a revitalização da Praça do Cinquentenário, um espaço que há muito tempo estava esquecido e precisava voltar a ser utilizado pela população.

A Secretaria também trabalha para regularizar os profissionais de food truck que atuam na área, permitindo que utilizem a nova estrutura nos dias em que não houver feira. “A ideia é padronizar o atendimento e organizar os ambulantes em seus devidos locais, garantindo um espaço adequado, funcional e acolhedor para todos”, explicou o secretário.