Preço do etanol varia 27% em Dourados, aponta pesquisa do Procon

O consumidor douradense tem que ficar atento aos preços dos combustíveis. Segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta (28) pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), o preço do litro do etanol em Dourados está variando em 27,10%. O menor preço encontrado no litro de etanol foi de R$ 3,69 e o maior preço R$ 4,69.

Outra variação significativa encontrada na pesquisa é no diesel que atingiu 15,54%. No Diesel comum, o menor preço foi de R$ 5,79 e o maior preço R$ 6,69. Já no Diesel S10, a diferença entre o menor (R$ 5,95) e o maior preço (R$ 6,79) é de 14,12%.

Foram comparados os valores do etanol, diesel comum e S10 e gasolina comum e aditivada. A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 6,19) e o maior preço (R$ 6,39) é de 3,23%.

O menor preço encontrado, nos postos da cidade, na gasolina (R$ 6,19), é R$ 0,09 mais barato que o preço médio praticado (R$ 6,28) e é R$ 0,20 mais barato do que o maior preço encontrado (R$ 6,39).

Comparação mensal

O preço médio da gasolina comum em Dourados, em agosto de 2025, é de R$ 6,28, e, em julho deste ano, o preço médio praticado era o mesmo, não apresentando variação. Já o preço médio do etanol, em agosto/2025, é de R$ 4,25, sendo que, em julho/2025, era de R$ 4,27, o que representa queda de 0,47% no preço médio.

Em relação ao diesel comum, nesta pesquisa apontou o preço médio de R$ 6,15, e, em julho de 2025, o preço médio era de R$ 6,16, queda de 0,16% no preço médio. Já o diesel S10 apresentou nesta pesquisa o valor médio de R$ 6,24 e, na pesquisa do mês de julho de 2025, apresentou preço médio de R$ 6,23, mostrando um aumento de 0,16% no preço médio.

O Procon realizou a nova pesquisa de preços de combustíveis, em 40 estabelecimentos, no período entre os dias 26 e 27 de agosto.

SERVIÇO: O Procon informa que os consumidores poderão exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina, teste esse que será feito pelo próprio funcionário do posto de combustível na frente do consumidor. Dúvidas ou reclamações podem ser direcionadas via contato do Procon, o telefone é: 2222-1539, ou ainda via e-mail: [email protected].

Confira a pesquisa completa: