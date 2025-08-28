Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Economia

Preço do etanol varia 27% em Dourados, aponta pesquisa do Procon

Kátia Kuratone

O preço do litro do etanol em Dourados está variando em 27,10%, segundo uma pesquisa do Procon (Divulgação/Assecom)
O preço do litro do etanol em Dourados está variando em 27,10%, segundo uma pesquisa do Procon (Divulgação/Assecom)

O consumidor douradense tem que ficar atento aos preços dos combustíveis. Segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta (28) pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), o preço do litro do etanol em Dourados está variando em 27,10%. O menor preço encontrado no litro de etanol foi de R$ 3,69 e o maior preço R$ 4,69.

Outra variação significativa encontrada na pesquisa é no diesel que atingiu 15,54%. No Diesel comum, o menor preço foi de R$ 5,79 e o maior preço R$ 6,69. Já no Diesel S10, a diferença entre o menor (R$ 5,95) e o maior preço (R$ 6,79) é de 14,12%.

Foram comparados os valores do etanol, diesel comum e S10 e gasolina comum e aditivada. A diferença entre o menor preço encontrado na gasolina comum (R$ 6,19) e o maior preço (R$ 6,39) é de 3,23%.

O menor preço encontrado, nos postos da cidade, na gasolina (R$ 6,19), é R$ 0,09 mais barato que o preço médio praticado (R$ 6,28) e é R$ 0,20 mais barato do que o maior preço encontrado (R$ 6,39).

Comparação mensal

O preço médio da gasolina comum em Dourados, em agosto de 2025, é de R$ 6,28, e, em julho deste ano, o preço médio praticado era o mesmo, não apresentando variação. Já o preço médio do etanol, em agosto/2025, é de R$ 4,25, sendo que, em julho/2025, era de R$ 4,27, o que representa queda de 0,47% no preço médio.

Em relação ao diesel comum, nesta pesquisa apontou o preço médio de R$ 6,15, e, em julho de 2025, o preço médio era de R$ 6,16, queda de 0,16% no preço médio. Já o diesel S10 apresentou nesta pesquisa o valor médio de R$ 6,24 e, na pesquisa do mês de julho de 2025, apresentou preço médio de R$ 6,23, mostrando um aumento de 0,16% no preço médio.

O Procon realizou a nova pesquisa de preços de combustíveis, em 40 estabelecimentos, no período entre os dias 26 e 27 de agosto.

SERVIÇO: O Procon informa que os consumidores poderão exigir a análise do combustível para descobrir o teor de álcool presente na gasolina, teste esse que será feito pelo próprio funcionário do posto de combustível na frente do consumidor. Dúvidas ou reclamações podem ser direcionadas via contato do Procon, o telefone é: 2222-1539, ou ainda via e-mail: [email protected].

Confira a pesquisa completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
A Justiça Estadual determinou a suspensão das atividades de empresas em nome de investigados residentes em Dourados, Naviraí e Coronel Sapucaia. (Divulgação/PF)

Operação PF

Operação Rota 395 cumpre mandados contra organização ligada ao tráfico interestadual de drogas em MS

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (27), quatro mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas no âmbito da Operação Rota 395, que investiga organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas. Segundo informações da PF, a Justiça Estadual da Comarca de Brasilândia também determinou a suspensão das atividades de empresas em nome de investigados […]