Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

TRANSPORTE

Preços do transporte de grãos caem em importantes rotas do país

Redução acompanha o fim do escoamento das principais safras, segundo boletim logístico da Conab

Duda Schindler

Mato Grosso do Sul também segue ritmo de queda - Foto: Sindicarga
Mato Grosso do Sul também segue ritmo de queda - Foto: Sindicarga

Os preços do transporte de grãos registraram queda em setembro em rotas estratégicas do Brasil, acompanhando o encerramento do escoamento das principais safras. A tendência foi observada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, além do Distrito Federal. As informações constam no boletim logístico de outubro, divulgado nesta sexta-feira (25).

Em Mato Grosso do Sul, a Conab destacou o “arrefecimento gradual da demanda por caminhões de curta distância”, mesmo com o mercado interno ainda ativo. O relatório aponta que o escoamento do milho de segunda safra, encerrado na segunda quinzena de setembro, contribuiu diretamente para a redução dos preços do transporte.

O boletim reforça que o movimento de recuo reflete o padrão sazonal de escoamento e a diminuição da pressão sobre a logística, após meses de alta demanda para atender à colheita das safras.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos