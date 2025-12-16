Prefeita afirma que repasses estão em dia e aponta falha na gestão do Consórcio Guaicurus

A prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes, afirmou nesta terça-feira (16), durante coletiva de imprensa realizada na sede da Prefeitura Municipal, que o município cumpriu integralmente todas as obrigações financeiras previstas em contrato com o Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da capital. Na ocasião, a gestora classificou a paralisação dos ônibus como uma “greve abusiva e ilegal” e atribuiu a crise à má gestão da empresa privada que administra o sistema.

Segundo a prefeita, o município tem um limite legal anual de R$ 19,536 milhões em subvenção ao transporte público, valor que foi totalmente repassado ao consórcio ao longo do ano. Além disso, a Prefeitura também quitou integralmente os valores referentes ao vale-transporte dos servidores municipais.

“Não existe possibilidade legal de pagamento além do que está autorizado em contrato. Tudo o que podia ser pago foi pago”, afirmou.

Repasses do Estado e valores em debate

A prefeita explicou ainda que o Governo do Estado mantém um convênio com o município para o transporte coletivo, com repasses mensais que vêm sendo realizados regularmente. De acordo com a administração municipal, o Estado já pagou R$ 7 milhões, e duas parcelas remanescentes, no valor de R$ 4 milhões, estão previstas para serem quitadas em janeiro, conforme acordo firmado entre Estado e consórcio.

A gestora ressaltou que os valores citados pelo Consórcio Guaicurus como uma suposta dívida de quase R$ 40 milhões não se referem a débitos da Prefeitura, mas sim a uma disputa judicial sobre reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, na qual a empresa pleiteia aumento da tarifa técnica.

Valores apresentados pela prefeitura. (Foto: Arthur Ayres)

“Isso não é dívida vencida. É uma discussão judicial”, enfatizou.

Empresa privada e responsabilidade trabalhista

Durante a coletiva, a prefeita reforçou que o Consórcio Guaicurus é uma empresa privada, com CNPJ próprio, e que a gestão de seus recursos e o cumprimento das obrigações trabalhistas são de sua responsabilidade exclusiva.