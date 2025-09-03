Prefeitura abre licitação para asfaltar bairros Itamaraty, N. S. de Fátima e Jardim Eunice

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, protocolou a licitação para asfaltar e executar drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em diversas ruas dos bairros Itamaraty, Nossa Senhora de Fátima e Jardim Eunice, contemplando 27.173,90 m² de novo pavimento. A licitação para asfaltar essas áreas é muito aguardada pelos moradores e foi desenhada para melhorar a mobilidade e reduzir pontos de alagamento.

O que está previsto

Drenagem pluvial completa: instalação de tubos de concreto , poços de visita e bocas de lobo , com 1.679,0 metros de extensão de rede.

instalação de , e , com de extensão de rede. Integração superficial: construção de sarjetões em pontos estratégicos para captar e conduzir melhor as águas das chuvas.

construção de em pontos estratégicos para captar e conduzir melhor as águas das chuvas. Pavimentação asfáltica: 27.173,90 m² de novas camadas, dimensionadas para aumentar a durabilidade do pavimento. A licitação para asfaltar pretende garantir a eficiência deste processo.

de novas camadas, dimensionadas para aumentar a durabilidade do pavimento. A licitação para asfaltar pretende garantir a eficiência deste processo. Sinalização viária: implantação de sinalização horizontal e vertical em todo o trecho, garantindo segurança e organização do tráfego. A licitação inclui detalhes para assegurar que a sinalização viária se torne parte integral do plano de melhorar as vias.

Investimento

O projeto será custeado com recursos da Administração Municipal e do Governo do Estado de MS, por meio de convênio com a Agesul. A execução da licitação para asfaltar é crucial para garantir que os recursos sejam bem utilizados nestas melhorias urbanas.