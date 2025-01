Prefeitura de Três Lagoas exonera servidores comissionados para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal

CAPITAL

Prefeita vai às lágrimas durante discurso de posse e pede união entre os poderes

A prefeita Adriane Lopes (PP), eleita no segundo turno das eleições, em outubro do ano passado, com 51,45% dos votos válidos (222.699 votos) foi empossada no cargo na tarde desta quarta-feira (1º). No evento realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, Adriane discursou ao lado da vice-prefeita, Camilla Nascimento (Avante). “Agradeço primeiramente a […]