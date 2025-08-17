PRF apreende mais de 450 kg de drogas escondidas em carga de milho em Três Lagoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã deste domingo (17), mais de 450 quilos de drogas em um caminhão que transportava milho, em Três Lagoas, a 326 km de Campo Grande (MS).

O motorista foi preso em flagrante. Segundo a corporação, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-262. Durante a abordagem, os policiais desconfiaram do condutor, que apresentou informações contraditórias sobre a viagem e demonstrou nervosismo.

A atitude levantou suspeita da equipe, que decidiu aprofundar a vistoria.Na checagem da carroceria, os agentes encontraram, escondidos sob a carga de milho, vários tabletes de entorpecentes. Após a pesagem, foram contabilizados 365,2 kg de maconha e 88,1 kg de cloridrato de cocaína, totalizando 453,4 kg de drogas.