PRF apreende uma submetralhadora e mais de 2,5 toneladas de maconha em caminhão na Capital

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,5 toneladas de maconha, além de armas e munições, durante uma fiscalização a um caminhão na sexta-feira (5) em Campo Grande.

O veículo, que transportava paletes com destino a São Paulo, escondia em um compartimento oculto 2.564 kg de maconha, 50 kg de skunk, uma submetralhadora calibre 9 mm, um fuzil calibre .30, sete carregadores e 40 munições.

Apreensão de Drogas e Armas em Campo Grande

A ação ocorreu em um posto de combustíveis, onde o motorista chamou a atenção dos policiais por demonstrar nervosismo. Após a revista, ele admitiu que sabia da carga ilícita, mas não revelou detalhes sobre origem ou destino.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na abertura do compartimento onde estavam as armas. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e à Cepol, na capital.