Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

TRÁFICO NA MIRA

PRF apreende uma submetralhadora e mais de 2,5 toneladas de maconha em caminhão na Capital

Segundo o motorista a carga seria entregue em São Paulo

Karina Anunciato

O material estava escondido em um compartimento oculto (Foto: Reprodução/ PRF-MS)
O material estava escondido em um compartimento oculto (Foto: Reprodução/ PRF-MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,5 toneladas de maconha, além de armas e munições, durante uma fiscalização a um caminhão na sexta-feira (5) em Campo Grande.

O veículo, que transportava paletes com destino a São Paulo, escondia em um compartimento oculto 2.564 kg de maconha, 50 kg de skunk, uma submetralhadora calibre 9 mm, um fuzil calibre .30, sete carregadores e 40 munições.

Apreensão de Drogas e Armas em Campo Grande

A ação ocorreu em um posto de combustíveis, onde o motorista chamou a atenção dos policiais por demonstrar nervosismo. Após a revista, ele admitiu que sabia da carga ilícita, mas não revelou detalhes sobre origem ou destino.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na abertura do compartimento onde estavam as armas. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e à Cepol, na capital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos