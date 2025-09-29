Veículos de Comunicação
Início RCN 67

NOVA GESTÃO

PRF em Três Lagoas reforça combate ao crime e alerta para imprudência no trânsito

Novo chefe da delegacia, Fabrício Riquete, destaca que 4 em cada 10 acidentes são causados por desatenção e excesso de velocidade

Karina Anunciato

Fabrício Figueiredo Riquete, no estúdio da rádio Massa Três Lagoas (Foto: Rádio Massa TL)
Fabrício Figueiredo Riquete, no estúdio da rádio Massa Três Lagoas (Foto: Rádio Massa TL)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Três Lagoas (MS), região estratégica na divisa com São Paulo, passa por mudanças no comando. O policial rodoviário federal Fabrício Riquete assumiu recentemente a chefia da delegacia e aponta como prioridades o combate ao crime organizado, a segurança viária e a educação de motoristas.

Segundo Riquete, só em 2025 já foram apreendidas quase 13 toneladas de drogas nas BR-262 e BR-158, rodovias que cortam a região. “Três Lagoas é considerada um corredor do tráfico interestadual e precisamos intensificar as ações”, afirmou.

Além do crime, a PRF enfrenta o desafio dos acidentes. De janeiro a setembro, foram registrados 66 sinistros, com 12 mortes — número igual ao do ano passado. Para o PRF, o principal fator é a imprudência dos motoristas. “A cada dez sinistros, quatro são provocados por ausência de reação do condutor, geralmente ligada ao excesso de velocidade e desatenção”, disse.

O trabalho da PRF também inclui ações educativas, como o Cinema Rodoviário e o Festival Estudantil Temático (FETRAN), que buscam conscientizar motoristas e formar cidadãos mais responsáveis no trânsito.

Riquete ainda enviou um recado aos motoristas da região. “Respeitem os limites de velocidade, não dirijam após consumir álcool e usem sempre o cinto de segurança. A maior parte dos acidentes é causada por imprudência, e isso pode ser evitado”.

Acompanhe a entrevista completa:

