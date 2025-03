Foragido por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Jardim

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Jardim, realizou no último domingo (9) a prisão de um homem de 26 anos, acusado de tráfico de drogas. A ação contou com o apoio do Núcleo Regional de Investigações (NRI) e da Delegacia da Mulher de Jardim (DAM).

O suspeito, identificado pelas iniciais E.G.S., estava foragido da Justiça após romper a tornozeleira eletrônica, descumprindo as medidas impostas pelo monitoramento. Ele foi localizado e detido em uma residência no bairro Jardim São Francisco, após um trabalho de inteligência das equipes envolvidas.

A prisão foi efetuada sem resistência, e o indivíduo foi encaminhado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos legais. Em seguida, foi transferido para o presídio local, onde permanecerá à disposição da Justiça para responder pelos crimes imputados a ele.

A Polícia Civil reforça o compromisso no combate ao tráfico de drogas e outros crimes na região, destacando a importância da colaboração da população. Informações que possam auxiliar nas investigações ou na localização de foragidos podem ser repassadas de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia.